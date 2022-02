Le favorite per la vittoria della Champions League e la gara Villarreal – Juventus (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Champions League 2022 è giunta nel vivo della competizione e gli ottavi stanno già preparando la griglia per i quarti, in un valzer di gol e risultati eccezionali, spettacolo e tantissima qualità in campo, fattori che rendono questo torneo il più seguito al mondo. Ecco quali sono le favorite per la vittoria della coppa con le orecchie grandi e alcune curiosità sulla gara Villarreal – Juventus. Il Manchester City è favorito e Pep Guardiola si prepara a festeggiare Le quote scommesse calcio presentano il City come una delle candidate alla vittoria della Champions, non si tratta soltanto della qualità tattica della rosa, capace contro lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La2022 è giunta nel vivocompetizione e gli ottavi stanno già preparando la griglia per i quarti, in un valzer di gol e risultati eccezionali, spettacolo e tantissima qualità in campo, fattori che rendono questo torneo il più seguito al mondo. Ecco quali sono leper lacoppa con le orecchie grandi e alcune curiosità sulla. Il Manchester City è favorito e Pep Guardiola si prepara a festeggiare Le quote scommesse calcio presentano il City come una delle candidate alla, non si tratta soltantoqualità tatticarosa, capace contro lo ...

