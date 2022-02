Il Barcellona è pronto a soddisfare il Napoli per Fabian Ruiz, ma spunta un’altra big europea sullo spagnolo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La partita di domani contro il Barcellona sarà vissuta in modo molto particolare da Fabian Ruiz, di cui si è parlato molto in questi giorni in merito alle sue decisioni future. Ieri Il Corriere dello Sport riferiva alcuni dettagli importanti legati alle scelte del centrocampista, che tornerebbe in Spagna molto volentieri. FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz A tal proposito, Barcellona e Real Madrid sono senz’altro due ipotesi concrete per Fabian Ruiz, con il prossimo avversario europeo del Napoli pronto a soddisfare le richieste di De Laurentiis. Secondo Tuttosport si parla di 50/60 milioni, che il Barcellona può arrivare ad offrire in estate per assicurarsi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La partita di domani contro ilsarà vissuta in modo molto particolare da, di cui si è parlato molto in questi giorni in merito alle sue decisioni future. Ieri Il Corriere dello Sport riferiva alcuni dettagli importanti legati alle scelte del centrocampista, che tornerebbe in Spagna molto volentieri. FOTO: Getty –A tal proposito,e Real Madrid sono senz’altro due ipotesi concrete per, con il prossimo avversario europeo delle richieste di De Laurentiis. Secondo Tuttosport si parla di 50/60 milioni, che ilpuò arrivare ad offrire in estate per assicurarsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona pronto Chlesea, Abramovich pensa ad un ex Barcellona per la dirigenza Commenta per primo Dopo aver lasciato il Barcellona, Ramon Planes non resterà a lungo lontano dalle scrivanie. Come riporta Sport, il ... il quale sarebbe pronto ad affidargli la direzione sportiva.

Alvino su Cagliari - Napoli: 'Mi aspetto una gara molto complicata' Inoltre questa gara si giocherà dopo la trasferta contro il Barcellona. Per me si tratta della ... Konur: closing in tempi stretti, pronto un triennale CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Super green pass:...

Barcellona, spagnoli pronti a fare follie per Fekir Calcio News 24 Koulibaly e il Barcellona: domani avversari, ma occhio al mercato Da qualche settimana gli uomini mercato del Barcellona hanno mandato dei messaggi espliciti ... cessione di Koulibaly per una cifra tra i 30 e i 40 milioni. E il Barça è pronto a farsi avanti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli: tre novità per Spalletti, Xavi cambia l'attacco Dopo addirittura 18 anni il Barcellona torna nella seconda manifestazione europea per club, partendo dagli spareggi per accedere agli ottavi, ed un sorteggio irreale in Europa League contro i ...

