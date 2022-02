I misteri di Teotihuacan | Scoperto lago di mercurio sotto la piramide

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alcuni ricercatori hanno trovato grandi quantità diliquido una camera sotterranea, all’estremità di un tunnel nelle rovine precolombiane di, in Messico. Per quale motivo c’è dellì stipato? Il tunnel che scorrela(Handout/Reuters) – curiosauro.itUn fiume diImpossibile capire come mai tantoliquido sia finitola galleria. nel sito mesoamericano di. Ed è anche arduo ricostruire come questo materiale sia stato trasportato. Può darsi che gli Aztechi avessero creato questo canale diper simboleggiare un mitologico fiume infernale. Con il suo colore caratteristico, tendente ...