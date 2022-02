Gerry Scotti, esce allo scoperto: “Vi presento…” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La foto postata da Gerry Scotti con una persona famosa sarà l’emblema dell’amicizia odierna. Lo presenta come fosse uno di famiglia. Quando si incontra in giro qualcuno a cui si vuole bene, non interessa quanti anni siano passati senza vederlo. Lo sa bene Gerry Scotti, che di recente ha incrociato lo sguardo con un suo carissimo amico e ne ha voluto celebrare il caso avvenuto sul suo profilo di Instagram. Si tratta di Dj Albertino, un suo conoscente con cui ha collaborato per più di una volta. Gerry Scotti con il simbolo di Paperissima tra le mani (GettyImages)Nel 1982 l’odierno presentatore televisivo ha iniziato a fare i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo proprio passando da Radio Deejay, emittente che da tempo permette ad Albertino di lavorare. ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La foto postata dacon una persona famosa sarà l’emblema dell’amicizia odierna. Lo presenta come fosse uno di famiglia. Quando si incontra in giro qualcuno a cui si vuole bene, non interessa quanti anni siano passati senza vederlo. Lo sa bene, che di recente ha incrociato lo sguardo con un suo carissimo amico e ne ha voluto celebrare il caso avvenuto sul suo profilo di Instagram. Si tratta di Dj Albertino, un suo conoscente con cui ha collaborato per più di una volta.con il simbolo di Paperissima tra le mani (GettyImages)Nel 1982 l’odierno presentatore televisivo ha iniziato a fare i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo proprio passando da Radio Deejay, emittente che da tempo permette ad Albertino di lavorare. ...

