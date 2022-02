Fiorentina, Saponara: «Ho un debole per Vlahovic. De Ligt insuperabile» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Saponara parla di Vlahovic: il fantasista della Fiorentina ha parlato del suo ex compagno passato alla Juventus Al canale Twitch di DAZN, il fantasista della Fiorentina Riccardo Saponara ha anche parlato di Dusan Vlahovic. Vlahovic – «Personalmente ho un debole per Vlahovic, che ho visto da vicino per tanto tempo e ad oggi credo sia il più completo del campionato. Tra i difensori senza dubbio de Ligt: è un muro, quando l’ho affrontato mi ha dato la sensazione di essere insuperabile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)parla di: il fantasista dellaha parlato del suo ex compagno passato alla Juventus Al canale Twitch di DAZN, il fantasista dellaRiccardoha anche parlato di Dusan– «Personalmente ho unper, che ho visto da vicino per tanto tempo e ad oggi credo sia il più completo del campionato. Tra i difensori senza dubbio de: è un muro, quando l’ho affrontato mi ha dato la sensazione di essere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

