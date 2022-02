Fdi, De Priamo: attese e sportelli chiusi per carte d’identità (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Mentre l’Assessore Catarci e il Sindaco Gualtieri si lanciano in annunci stampa sull’apertura di postazioni anagrafiche in alcune biblioteche e in tre chioschi delle informazioni turistiche nel centro di Roma, su 147 postazioni anagrafiche ordinarie già esistenti negli uffici dei municipi di Roma ne sarebbero attive soltanto 91.” “E mentre per i cittadini le attese per ottenere la carta d’identità sono ormai arrivate a più di 4 mesi, l’amministrazione non pensa ad assegnare del personale per fronteggiare l’emergenza carte d’identità attivando delle postazioni esistenti ma inutilizzate”. Lo dichiara il consigliere capitolino Andrea De Priamo, Presidente della Commissione Trasparenza. “Anziché elaborare fantasiose soluzioni e progettare poche nuove postazioni anagrafiche aggiuntive, che avrebbero ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Mentre l’Assessore Catarci e il Sindaco Gualtieri si lanciano in annunci stampa sull’apertura di postazioni anagrafiche in alcune biblioteche e in tre chioschi delle informazioni turistiche nel centro di Roma, su 147 postazioni anagrafiche ordinarie già esistenti negli uffici dei municipi di Roma ne sarebbero attive soltanto 91.” “E mentre per i cittadini leper ottenere la cartasono ormai arrivate a più di 4 mesi, l’amministrazione non pensa ad assegnare del personale per fronteggiare l’emergenzaattivando delle postazioni esistenti ma inutilizzate”. Lo dichiara il consigliere capitolino Andrea De, Presidente della Commissione Trasparenza. “Anziché elaborare fantasiose soluzioni e progettare poche nuove postazioni anagrafiche aggiuntive, che avrebbero ...

