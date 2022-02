Ex tronista di Uomini e Donne gravemente malata: “Purtroppo è tornato più forte e cattivo” (FOTO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In queste ore, il pubblico di Uomini e Donne è stato spiazzato da una notizia inaspettata che riguarda un’ex tronista del programma, che ha appreso di essere molto malata. Lei è stata tronista insieme a Serena Enardu. Stiamo parlando di Angela Artosin. La donna si è trovata a lottare contro un brutto male per ben L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In queste ore, il pubblico diè stato spiazzato da una notizia inaspettata che riguarda un’exdel programma, che ha appreso di essere molto. Lei è statainsieme a Serena Enardu. Stiamo parlando di Angela Artosin. La donna si è trovata a lottare contro un brutto male per ben L'articolo proviene da KontroKultura.

