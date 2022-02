«Due amanti felici non hanno fine né morte» ha scritto l'attrice al marito in occasione dei suoi 59 anni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uno scatto di coppia in bianco e nero e parole che suonano come una dedica d’amore. Così Francesca Neri ha augurato buon compleanno al marito Claudio Amendola. L’attore romano compie 59 anni. E gli auguri più belli arrivano proprio da lei, dalla donna che gli è accanto da da più di 20 anni. Francesca Neri, i suoi anni più bui: la paura e il dolore per la malattia cronica X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uno scatto di coppia in bianco e nero e parole che suonano come una dedica d’amore. Così Francesca Neri ha augurato buon compleanno alClaudio Amendola. L’attore romano compie 59. E gli auguri più belli arrivano proprio da lei, dalla donna che gli è accanto da da più di 20. Francesca Neri, ipiù bui: la paura e il dolore per la malattia cronica X ...

E gli auguri più belli arrivano proprio da lei, dalla donna che gli è accanto da da più di 20 anni. «Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l'eternità ...

