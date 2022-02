Curling, Italia-Norvegia oggi in tv: orario e diretta streaming curling maschile Pechino 2022 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Gli orari e la diretta streaming di Italia-Norvegia, match valido per l’ultima sessione del torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli azzurri sono pronti a tornare sul ghiaccio per l’ultima partita di questi Giochi invernali. Appuntamento alle ore 2.05 Italiane al National Aquatics Center. LA diretta LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO La diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Gli orari e ladi, match valido per l’ultima sessione del torneodialle Olimpiadi di. Gli azzurri sono pronti a tornare sul ghiaccio per l’ultima partita di questi Giochi invernali. Appuntamento alle ore 2.05ne al National Aquatics Center. LALIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO Latv – Le partite saranno trasmesse intv su Eurosport 1, mentre lasarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. SportFace.

