“Cosa è successo davvero con Antonino”. Belen mai così diretta: dopo la rottura e la marea di voci, la verità (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Belen Rodriguez è tornata single poco prima di Natale. La storia con Antonino Spinalbese, il giovane hair stylist, è finita e per i fan è stato come un fulmine a ciel sereno se si pensa che pochi mesi prima è nata la figlia, Luna Marì. Da quel momento è ripresa la frequentazione della showgirl argentina con l’ex marito e papà dell’altro figlio Santiago, Stefano De Martino. La cronaca rosa è tornata a parlare dei due ex coniugi. Tra loro stando alle foto scattate dai paparazzi e le ultime dichiarazioni di Belen sarebbe scoppiato il ritorno di fiamma. Tuttavia è stato proprio Stefano De Martino a ribaltare le certezze e a smentire il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Rodriguez è tornata single poco prima di Natale. La storia conSpinalbese, il giovane hair stylist, è finita e per i fan è stato come un fulmine a ciel sereno se si pensa che pochi mesi prima è nata la figlia, Luna Marì. Da quel momento è ripresa la frequentazione della showgirl argentina con l’ex marito e papà dell’altro figlio Santiago, Stefano De Martino. La cronaca rosa è tornata a parlare dei due ex coniugi. Tra loro stando alle foto scattate dai paparazzi e le ultime dichiarazioni disarebbe scoppiato il ritorno di fiamma. Tuttavia è stato proprio Stefano De Martino a ribaltare le certezze e a smentire il ritorno di fiamma conRodriguez: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il ...

