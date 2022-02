(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo mesi duri alle prese con quella curva che sembrava non volesse scendere, ora finalmente nelsi inizia ‘a respirare’, anche se la battaglia non si può dire ancora conclusa. Eppure, sta continuando (e per fortuna) il trend in discesa dei nuovi, deie oggi si registra undi. O meglio, nelle ultime 24 ore sono 6.531 i nuovi contagi ( su 58.792 tamponi), 23 i decessi e oltre 17.000 i. Leggi anche: Sciopero medici 1 e 2 marzo 2022: “Siamo stremati e umiliati” “I casi a Roma città – spiega l’assessore D’Amato – sono a quota 2.816. Prosegue il trend in discesa deie oggi èdi, che sono quasi il triplo dei nuovi casi. Ilè la prima regione per ...

CorriereCitta : Coronavirus, buone notizie nel Lazio: calano positivi e ricoveri, record di guariti. Il bollettino delle Asl - marghiadnsal : Buone notizie sulla protezione anti #Covid post #vaccini. Lo studio di @cittasalute_to #coronavirus #anticorpi - menoopiu : #COVID19 , le Buone e le Cattive Notizie Sulla Sua Scomparsa. La fine delle restrizioni anti-covid in tutto il mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus buone

Il Corriere della Città

... ci è servito anche per tracciare un'unica linea di condivisione, di dialogo e di avvio di...e di rimessa in moto della macchina culturale pesantemente frenata dall'avanzata del. L'...... ci è servito anche per tracciare un'unica linea di condivisione, di dialogo e di avvio di...e di rimessa in moto della macchina culturale pesantemente frenata dall'avanzata del. L'...Tamajo di Sicilia Futura- Forza Italia: buone nuove per i “Precari COVID” “Sono felice che l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza abbia cambiato idea in merito alla stabilizzazione degli 8 mila ...Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1 ... Vaccini nel Lazio senza prenotazione Nuovi positivi in calo, buone notizie nel Lazio, ma anche vaccini senza prenotazione a partire da ...