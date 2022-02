Chi l’ha visto, gli sviluppi sui casi irrisolti. L’appello di Federica Sciarelli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. A Chi l’ha visto si affronteranno i casi irrisolti più misteriosi di questi ultimi mesi. Questa sera tornerà in onda la… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da. A Chisi affronteranno ipiù misteriosi di questi ultimi mesi. Questa sera tornerà in onda la… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

marcocappato : La #Consulta ha deciso: non potremo votare il Referendum #EutanasiaLegale. Percorriamo altre strade: disobbedienza… - marattin : “Se ora finiamo la legislatura con Draghi a Chigi non è stato per una congiunzione astrale favorevole ma perché c’è… - CarloCalenda : Su #balneari è positiva la soluzione del Governo: mettere tutti a gara, adeguandosi a quanto chiede l'UE, ma tutela… - Cecco1791 : @AcribusFlammis Bè, a questo punto, mi sembra anche inutile stare a perdere tempo con chi chiede se serve il… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Fra poco c'è 'Chi l'ha visto?' c'è bisogno del vostro aiuto: Prima sono spariti i mobili, poi i #cagnolini, poi lei.… -