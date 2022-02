Calcio | Gravina ' Lega A è autonoma | mi auguro leadership forte'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Ladi A è sempre statanell'ambito dei principi dell'ordinamento sportivo. Chi dice che non lo è mai stato perché la federazione ha bloccato non si sa cosa, ha un modo sbagliato per ...

Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, al termine del Consiglio federale di oggi. "C'è un'involuzione consolidata, lo dicono tutti - ha specificato il numero uno federale - , mi auguro ...Vogliamo una Lega in grado di essere la motrice delitaliano", ha concluso. . 16 febbraio 2022Chi dice che non lo è mai stato perché la federazione ha bloccato non si sa cosa, ha un modo sbagliato per approcciare le carenze che il mondo del calcio manifesta" lo ha detto Gabriele Gravina, ...Parlando a margine del Consiglio Federale di oggi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche della Lega ... ha un modo sbagliato per approcciare le carenze che il mondo del calcio ...