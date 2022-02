ASCOLTI TV 15 FEBBRAIO 2022 | LEA (22,6%), PSG-REAL MADRID (17,7%), LA PRIMA DI STEP (8,8%), IGT (2,7%), INSINNA (24,6%) VS BONOLIS (20,4%), DELOGU OLTRE IL 7,3% (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ASCOLTI TV 15 FEBBRAIO 2022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1173 19.35UnoMattina – 1053 16.69Storie Italiane – 878 13.92Storie Italiane – 1063 14.12È Sempre Mezzogiorno – 1820 14.85Tg1 – 3434 21.91Oggi è un Altro Giorno – 2050 14.64Paradiso delle Signore – 2217 18.37Tg1 – 1576 13.47Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 2178 17.80Vita in Diretta – 2521 17.96L’Eredità – 3668 21.40L’Eredità – 5038 24.60Tg1 – 5570 23.74Soliti Ignoti – 5580 21.91Lea: Un Nuovo Giorno – 5200 21.08 + 4967 24.60 2520 17.39 + 2445 20.43 445 15.05 + 447 18.29 3794 27.68 + 3629 31.50Porta a Porta – 945 10.14 PRIMA Pagina – xTg5 ore 8 – 1204 19.80Mattino 5 News – 1151 18.32Mattino 5 News – 1205 19.29Forum – 1736 18.23Tg5 – 3257 22.09Beautiful – 3133 20.01Una ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022)TV 15· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1173 19.35UnoMattina – 1053 16.69Storie Italiane – 878 13.92Storie Italiane – 1063 14.12È Sempre Mezzogiorno – 1820 14.85Tg1 – 3434 21.91Oggi è un Altro Giorno – 2050 14.64Paradiso delle Signore – 2217 18.37Tg1 – 1576 13.47Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 2178 17.80Vita in Diretta – 2521 17.96L’Eredità – 3668 21.40L’Eredità – 5038 24.60Tg1 – 5570 23.74Soliti Ignoti – 5580 21.91Lea: Un Nuovo Giorno – 5200 21.08 + 4967 24.60 2520 17.39 + 2445 20.43 445 15.05 + 447 18.29 3794 27.68 + 3629 31.50Porta a Porta – 945 10.14Pagina – xTg5 ore 8 – 1204 19.80Mattino 5 News – 1151 18.32Mattino 5 News – 1205 19.29Forum – 1736 18.23Tg5 – 3257 22.09Beautiful – 3133 20.01Una ...

