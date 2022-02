WhatsApp Business, arriva la funzione che completa il profilo della vostra Azienda (Di martedì 15 febbraio 2022) WhatsApp piace a tutti, o quasi. E’ indubbio che l’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta sia la più diffusa in tutto il mondo, tanto che ormai non viene più utilizzata solamente per chattare e sentire gli amici, ma molto anche per il lavoro. WhatsApp Business, novità in arrivo – Adobe StockGli sviluppatori di WhatsApp in questo senso hanno offerto una soluzione ai loro utenti, creando una versione Business della stessa applicazione, messa a disposizione a tutti quegli imprenditori che hanno abbracciato il lato social del loro lavoro. Tra le ultimissime novità di questa versione Business dell’applicazione, che dal momento della sua uscita ha avuto una serie di implementazioni e miglioramenti, c’è adesso una ... Leggi su computermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)piace a tutti, o quasi. E’ indubbio che l’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta sia la più diffusa in tutto il mondo, tanto che ormai non viene più utilizzata solamente per chattare e sentire gli amici, ma molto anche per il lavoro., novità in arrivo – Adobe StockGli sviluppatori diin questo senso hanno offerto una soluzione ai loro utenti, creando una versionestessa applicazione, messa a disposizione a tutti quegli imprenditori che hanno abbracciato il lato social del loro lavoro. Tra le ultimissime novità di questa versionedell’applicazione, che dal momentosua uscita ha avuto una serie di implementazioni e miglioramenti, c’è adesso una ...

Advertising

MassimoPetrucci : ?? Nuovo Podcast! 'WhatsApp Business per attività locali: come lo stai utilizzando?' su @Spreaker #attivita… - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp, la prossima novità somiglia a Facebook: in arrivo le immagini di copertina - agemobile : WhatsApp Business permetterà di impostare una foto di copertina - - PHONETHRONE2012 : WhatsApp, la prossima novità somiglia a Facebook: in arrivo le immagini di copertina - HDblog : WhatsApp, la prossima novità somiglia a Facebook: in arrivo le immagini di copertina -