Uomini e Donne, il dramma dell'ex tronista: "Il cancro è tornato ed è più cattivo" (Di martedì 15 febbraio 2022) Angela Artosin, che in molti ricordano sul trono assieme alla collega Serena Enardu, ha dato ai fan una notizia terribile. La donna, che in passato ha dovuto combattere ben due volte contro il cancro, si è nuovamente ammalata. "Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte" ha scritto su Instagram. "Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò sola" ha detto ancora, lasciando intendere che il suo matrimonio, dal quale sono nati due figli, è ormai finito. "Spero capiate perché sono scomparsa ma la vita mi sta massacrando di sfighe. Scrivo a voi e piango… essere forti stavolta è dura" ha proseguito Angela Artosin, spiegando di stare lottando in primis per i suoi figli, e per poi concludere: "Non ho le forze per rispondere a tutte ma vi ho nel cuore".

