Ucraina, i grandi vanno da Putin. Ma Draghi manda Di Maio (Di martedì 15 febbraio 2022) 00:00 I titoli dei giornali sulla situazione Ucraina sembrano quelli di un romanzo Amélie Nothomb Sussurri e tremori. Ma la vera domanda se la fa Il Domani: perché l’Italia spedisce alla trattativa Di Maio e non Draghi? 03:20 Ieri lunedì nero in Borsa. I giornali parlano di soldi “bruciati”, ma non è proprio così… 05:05 Grande casino sul bonus casa. Politici e burocratici pessimi. Dove ci sono le vere truffe. 06:32 Muore a 16 anni e il Giornale unico dei sinistri se la prende con alternanza scuola-lavoro. Ma quest’ultima non è la causa. 10:00 Da oggi siamo l’unico Paese al mondo che vieta il lavoro a un milione di italiani. Nessuno se ne occupa. Sorpresa: Gentiloni dice la Verità che è contro l’obbligo vaccinale. 12:36 Lo scandalo della lettera privata di “babbo” Renzi al figlio. 14:35 Oggi decidono sui referendum. Ne ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 15 febbraio 2022) 00:00 I titoli dei giornali sulla situazionesembrano quelli di un romanzo Amélie Nothomb Sussurri e tremori. Ma la vera dose la fa Il Domani: perché l’Italia spedisce alla trattativa Die non? 03:20 Ieri lunedì nero in Borsa. I giornali parlano di soldi “bruciati”, ma non è proprio così… 05:05 Grande casino sul bonus casa. Politici e burocratici pessimi. Dove ci sono le vere truffe. 06:32 Muore a 16 anni e il Giornale unico dei sinistri se la prende con alternanza scuola-lavoro. Ma quest’ultima non è la causa. 10:00 Da oggi siamo l’unico Paese al mondo che vieta il lavoro a un milione di italiani. Nessuno se ne occupa. Sorpresa: Gentiloni dice la Verità che è contro l’obbligo vaccinale. 12:36 Lo scandalo della lettera privata di “babbo” Renzi al figlio. 14:35 Oggi decidono sui referendum. Ne ...

