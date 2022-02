Traffico Roma del 15-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione bravi code sul raccordo in carreggiata esterna tra Ardeatina Appia sul tratto Urbano della A24 code verso il centro tra Portonaccio è la tangenziale anche su quest’ultima in direzione di San Giovanni tra Corso di Francia & via Salaria un incidente in via di Bravetta rallenta ilin prossimità di via Rossiglione altro incidente in zona Nomentana tu via dei Campi Flegrei alla pizza di via Valcamonicaintenso in via Cassia dove ci sono rallentamenti tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in uscita daper allenamenti anche sul viadotto della Magliana verso Fiumicino per un veicolo in panne all’altezza di via del Cappellaccio in corso fino alle 19 una manifestazione nell’area del Circo Massimo chiusa via dell’Ara massima di Ercole in direzione di ...