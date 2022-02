Super green pass, mentre monta la protesta degli over 50, il Prof. Galli lo difende scrivendo: “Ha funzionato, ecco i numeri” (Di martedì 15 febbraio 2022) mentre si discute fortemente sul reale bisogno di dare adito proprio ora (che va molto meglio, ed Omicron ha già ‘battezzato’ mezza Italia), ad una misura ‘discriminante’ – ora più che mai – secondo cui un over 50 sprovvisto di Super green pass da oggi non può più lavorare e, per giunta, la sua assenza non viene nemmeno retribuita, capita che il Prof. Galli non trovi di meglio da fare, che affondare il dito nella piaga, esaltando il ruolo del green pass, indubbiamente efficace ma, lo ripetiamo, fino a qualche mese fa. Super green pass, Galli: “Una misura che ha portato ad un risultato difficilmente controvertibile, i numeri sembrano ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022)si discute fortemente sul reale bisogno di dare adito proprio ora (che va molto meglio, ed Omicron ha già ‘battezzato’ mezza Italia), ad una misura ‘discriminante’ – ora più che mai – secondo cui un50 sprovvisto dida oggi non può più lavorare e, per giunta, la sua assenza non viene nemmeno retribuita, capita che ilnon trovi di meglio da fare, che affondare il dito nella piaga, esaltando il ruolo del, indubbiamente efficace ma, lo ripetiamo, fino a qualche mese fa.: “Una misura che ha portato ad un risultato difficilmente contrtibile, isembrano ...

