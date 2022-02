Spiagge, sì alla riforma: ecco cosa può cambiare (Di martedì 15 febbraio 2022) In Consiglio dei ministri si è stabilito che, dal 2024, inizieranno i bandi di gare per le concessioni balneari: ecco cosa cambia Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) In Consiglio dei ministri si è stabilito che, dal 2024, inizieranno i bandi di gare per le concessioni balneari:cambia

Advertising

lupettorosso76 : @LaStampa Questo personaggio è peggio dei fascisti ha partecipato alla spartizione delle spiagge pubbliche togliend… - patricelumumb19 : io dico di abolire le spiagge che andrebbero guardate dai belvedere. Come parte di un vasto programma che porti all… - eflatmajor73 : Ma quindi poi con le spiagge? Soluzione all’itagliota con colpo al cerchio e uno alla botte !?! - euzagor59 : RT @fpcapone: La minaccia di una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea per il mancato rispetto della direttiva Bolkestein no… - fabius10scudi : RT @RizzoGiov: La colpa è nostra che non mettiamo abbastanza like alla #Lega e l’Affarista anche le Spiagge le ha regalate ai Tedeschi e ai… -