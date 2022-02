Sofia Goggia argento e Nadia Delago bronzo in discesa olimpica

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –medaglia d’: lalibera femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 regala 2 medaglie all’Italia, che piazza anche Elena Curtoni quinta. La medaglia d’oro va alla svizzera Corinne Suter, che trionfa in 1’31”87.chiude con uno straordinario secondo posto (1’32”03), staccata di appena 0”16. La 29enne bergamasca, vittima a gennaio di un grave infortunio al ginocchio, compie un’autentica impresa e sfiora il bis dopo l’oro vinto a Pyeongchang nel 2018., 24 anni, conquista il(1’32”44) regalandosi un risultato eccellente. La giornata memorabile dello sci azzurro è completata dal quinto ...

Incredibilealle Olimpiadi di Pechino: a 23 giorni dall'infortunio al ginocchio, l'azzurra, campione olimpica in carica, vince la medaglia d'argento nella discesa libera di Pechino alle spalle di ...VIDEO: LA DISCESA DIIL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 5.36 Grazie per averci seguito, ma continuate a seguirci. Troverete le dichiarazioni di tutte le azzurre, i video, statistiche, analisi, approfondimenti e ...Sofia Goggia è riuscita nell’impresa di conquistare una medaglia in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tre settimane fa sembrava tutto compromesso dopo l’infortunio patito a ...Lei è stata la prima a crederci e tutto il gruppo ha funzionato". Lo ha detto Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi, commentando l'argento conquistato da Sofia Goggia nella discesa ...