Ronaldo si sblocca contro il Brighton | primo gol nel 2022

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 febbraio 2022) per l’attaccante portoghese del Manchester Unitedsi èto in questoche lo aveva visto ancora a secco di gol: CR7 va ora in rete da 20 stagioni consecutive. Il fuoriclasse portoghese hato Manchester United-di Premier League segnando al 51? con un bel destro dal limite. Prima gioia dell’anno, quindi, per l’ex Juve dopo un inizio di nuovo anno reso complicatissimo anche dai risultati deludenti dei Red Devils in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.