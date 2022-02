Robinho è stato arrestato con l' accusa di stupro | richiesta l' estradizione

Advertising

Agenzia_Italia : È stato emesso un ordine arresto internazionale per l'ex del Milan #Robinho ?? - rada_maja : RT @Ticinonline: Stupro: mandato d'arresto per l'ex giocatore del Milan Robinho #robinho #milan #milano - Ticinonline : Stupro: mandato d'arresto per l'ex giocatore del Milan Robinho #robinho #milan #milano - Enzosempreatt : @AntoineSciberr1 @1987_Lorenza Si , infatti, l’unica volta che conte non ha vinto il campionato al primo anno è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Robinho stato

Il 10 dicembre 2020 la corte d'appello di Milano aveva già confermato la sentenza di primo grado in cuiinsieme a un amico co - imputato eraritenuto responsabile con altri conoscenti ......della Giustizia il mandato di arresto internazionale per l'ex attaccante del Milan, ... ma con il mandato d'arresto internazionale il 38enne potrebbe essere arrestato qualora uscisse dal...Robinho è stato condannato per stupro in via definitiva, assieme a un amico, con una sentenza emessa il 19 gennaio. La pena è di nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo nei ...Il pm del tribunale meneghino, Adriana Blasco, ha infatti inoltrato al ministero della giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per Robinho, il 34enne brasiliano ex ...