Paolo Bonolis, la tragica perdita del padre: un racconto da pelle d'oca (Di martedì 15 febbraio 2022) Paolo Bonolis ha raccontato un'incredibile vicenda legata alla scomparsa di suo padre. Vediamo insieme le parole del conduttore Il particolarissimo episodio di cui vi parliamo quest'oggi risale a diversi anni fa. Per la precisione correva l'anno 2003, quando il padre di Paolo perse la vita al termine di una malattia con cui combatteva da tempo. Nello stesso periodo la moglie del noto presentatore televisivo era incinta di Silvia. Paolo Bonolis (Instagram)L'attuale opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha messo al mondo tre figli insieme a Bonolis. Dopo la primogenita Silvia infatti, Sonia Bruganelli ha dato vita ad Adele ed a Davide. La loro famiglia è unita da un affetto viscerale, con i due personaggi famosi che ...

