Manchester United-Brighton, le formazioni ufficiali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Manchester United scende in campo questa sera per affrontare il Brighton nel recupero della giornata 18 di Premier League (di seguito le formazioni ufficiali). I Red Devils sono reduci da due pareggi per 1-1 contro Burnley e Southampton, ma con un successo questa sera potrebbero superare il West Ham al quarto posto e tornare in zona Champions. La concorrenza, però, è folta considerando che Arsenal e Tottenham hanno tre gare da recuperare rispetto alla squadra di Rangnick. Inoltre, Ronaldo e compagni sono attesi dal doppio appuntamento in Champions League contro l’Atlético Madrid per gli ottavi di finale: gara di andata in programma la prossima settimana. Sono 25 i precedenti totali contro gli avversari di stasera: bilancio nettamente a favore dello United con 17 vittorie, 5 pareggi ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilscende in campo questa sera per affrontare ilnel recupero della giornata 18 di Premier League (di seguito le). I Red Devils sono reduci da due pareggi per 1-1 contro Burnley e Southampton, ma con un successo questa sera potrebbero superare il West Ham al quarto posto e tornare in zona Champions. La concorrenza, però, è folta considerando che Arsenal e Tottenham hanno tre gare da recuperare rispetto alla squadra di Rangnick. Inoltre, Ronaldo e compagni sono attesi dal doppio appuntamento in Champions League contro l’Atlético Madrid per gli ottavi di finale: gara di andata in programma la prossima settimana. Sono 25 i precedenti totali contro gli avversari di stasera: bilancio nettamente a favore dellocon 17 vittorie, 5 pareggi ...

