Inter | Inzaghi mischia le carte | ma Dzeko parte in vantaggio | le ultime da Appiano Gentile

Advertising

Inter : Vigilia di #InterLiverpool: le parole di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in diretta dal Centro Sportivo Suning - DiMarzio : #UCL, verso #InterLiverpool | Le parole di #Inzaghi in conferenza - Tommasolabate : Quando sei una squadra fortissima e perdi contro una piccola, com’è successo sabato, capita che possano saltare i n… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? I tifosi scelgono #Italiano: è lui il preferito se #Inzaghi dovesse andare all'#AtleticoMadrid - RiccardoAmato83 : LA MISSIONE DI INZAGHI ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League trae e Liverpool, Luca Taidelli fa il punto da Appiano Gentile.Il centrocampista dell', uno dei pezzi pregiati della formazione di Simone, è stato individuato come sostituto ideale per prendere il posto del top player che valuta l'addio al mondo del ...È merito di Inzaghi? "Il mio segreto è il cuore e la mentalità ... Dobbiamo prepararci al meglio." Quando hai firmato per l’Inter ti aspettavi di essere in questo punto della stagione in corsa per ...CHAMPIONS LEAGUE - Conosciamo più da vicino il Liverpool, avversaria dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League: una doppia sfida molto complicata per i nerazzurri di Simone Inzaghi che ...