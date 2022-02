In Libia occhi puntati su Misurata, si cerca la quadra tra due i premier (Di martedì 15 febbraio 2022) Due premier, un solo scettro. Dopo che le Nazioni Unite si sono defilate dal decidere e commentare a chi spetti la legittimità tra Abdel Hamid Al-Dabeibah, capo dell’attuale Governo di unità nazionale, e Fathi Bashagha, nominato la scorsa settimana dalla Camera dei Rappresentanti (HoR) per spodestare un esecutivo ritenuto scaduto il 24 dicembre, data in cui si sarebbero dovute tenere le elezioni presidenziali e legislative, spetta ora ai libici trovare un compromesso. Le dichiarazioni dei leader dei gruppi armati fanno acqua da tutte le parti e né Dabeibah, né Bashagha, sembrano avere un sostegno tale da sopraffare l’altro. Nel fine settimana, la consigliera speciale del Segretario Generale, Stephanie Williams, ha incontrato entrambi i leader di Misurata, ribadendo l’importanza di mantenere la calma nell’interesse della stabilità del popolo libico e la ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 15 febbraio 2022) Due, un solo scettro. Dopo che le Nazioni Unite si sono defilate dal decidere e commentare a chi spetti la legittimità tra Abdel Hamid Al-Dabeibah, capo dell’attuale Governo di unità nazionale, e Fathi Bashagha, nominato la scorsa settimana dalla Camera dei Rappresentanti (HoR) per spodestare un esecutivo ritenuto scaduto il 24 dicembre, data in cui si sarebbero dovute tenere le elezioni presidenziali e legislative, spetta ora ai libici trovare un compromesso. Le dichiarazioni dei leader dei gruppi armati fanno acqua da tutte le parti e né Dabeibah, né Bashagha, sembrano avere un sostegno tale da sopraffare l’altro. Nel fine settimana, la consigliera speciale del Segretario Generale, Stephanie Williams, ha incontrato entrambi i leader di, ribadendo l’importanza di mantenere la calma nell’interesse della stabilità del popolo libico e la ...

