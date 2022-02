Il libro della giungla | quanti film sono basati sul romanzo di Rudyard Kipling?

(Di martedì 15 febbraio 2022) Questa sera, su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda ildel 2016 Il, co-prodotto e diretto da Jon Favreau e scritto da Justin Marks. La pellicola, molto apprezzata dalla critica e dal pubblico, ha ottenuto l’Oscar nel 2017 per i migliori effetti speciali. Nel ruolo di Mowgli Rajan c’è Neel Sethi, giovane attore newyorkese: all’epoca delle riprese aveva solo 13 anni ma è riuscito comunque a riscuotere un consenso elevatissimo. Ilè il remake di Ildel 1967, diretto da Wolfgang Reitherman, famoso per essere l’ultimoprodotto da Walt Disney, che venne a mancare durante la realizzazione. Il lungometraggio del 1967 è ispirato alomonimo del 1894 di ...

