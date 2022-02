Il 17 Febbraio è la Festa del gatto (Di martedì 15 febbraio 2022) Animale domestico non sempre fedelissimo, il gatto è compagno di vita di tantissimi italiani, al punto che nel 1990 è stata indetta una giornata nazionale in suo onore. Si celebra infatti ogni anno, il 17 Febbraio, la Festa del gatto, felino domestico per eccellenza. I gatti sono presenti nella vita dell’uomo sin dall’antichità. Sulle mura di Pompei sono stati ritrovati degli affreschi in cui erano ritratti dei piccoli gatti. Ancora prima, nell’Antico Egitto, questi felini erano considerati delle divinità. Nel Medioevo i gatti venivano considerati animali malefici, associati alla stregoneria. Per questo nella nostra cultura quando si raffigura una strega, spesso, accanto a lei compare un gatto. Facendo un salto ai tempi più recenti, tanti sono i personaggi del mondo della cultura e della scienza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Animale domestico non sempre fedelissimo, ilè compagno di vita di tantissimi italiani, al punto che nel 1990 è stata indetta una giornata nazionale in suo onore. Si celebra infatti ogni anno, il 17, ladel, felino domestico per eccellenza. I gatti sono presenti nella vita dell’uomo sin dall’antichità. Sulle mura di Pompei sono stati ritrovati degli affreschi in cui erano ritratti dei piccoli gatti. Ancora prima, nell’Antico Egitto, questi felini erano considerati delle divinità. Nel Medioevo i gatti venivano considerati animali malefici, associati alla stregoneria. Per questo nella nostra cultura quando si raffigura una strega, spesso, accanto a lei compare un. Facendo un salto ai tempi più recenti, tanti sono i personaggi del mondo della cultura e della scienza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi è il Darwin Day, la festa per il 213esimo compleanno del padre della teoria dell'evoluzione, che il 12 febbrai… - comunevenezia : ??Conto alla rovescia per il #CarnevaleVenezia2022 ?? ??Da sabato 12 febbraio a martedì 1 marzo al via l'edizione… - Corriere : Oggi è il Darwin Day, la festa per ricordare il padre della teoria dell’evoluzionismo - mickyCREE : RT @Giuliaxx3: Lulù: “il 15 febbraio è la festa dei cornuti, ascolta bene Delia”. Sto morendo ???? #jeru - infoitinterno : San Faustino, ecco perché il 15 febbraio si festeggia la festa dei single -