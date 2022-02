Highlights e gol Psg-Real Madrid 1-0, ottavi Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Psg-Real Madrid 1-0, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Al Parco dei Principi match vibrante. Messi sbaglia un calcio di rigore, ci sono anche tanti episodi da moviola con Orsato non impeccabile. Straordinario in pieno recupero, all’ultimo pallone utile, Mbappé regala la vittoria ai suoi con un gol pazzesco. Di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di Psg-1-0, match valido per l’andata deglidi finale di. Al Parco dei Principi match vibrante. Messi sbaglia un calcio di rigore, ci sono anche tanti episodi da moviola con Orsato non impeccabile. Straordinario in pieno recupero, all’ultimo pallone utile, Mbappé regala la vittoria ai suoi con un gol pazzesco. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

