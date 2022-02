Green pass, Costa: “Fase positiva, dopo il 31 marzo potrebbe essere eliminato” (Di martedì 15 febbraio 2022) "Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una Fase positiva, ma il virus c'è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) "Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una, ma il virus c'è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione". L'articolo .

