Goggia argento discesa olimpica: rivedi la gara – Video (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sofia Goggia sfiora la medaglia d’oro nella discesa olimpica di Pechino 2022. L’azzurra conquista la medaglia d’argento alle spalle della svizzera Corinne Suter e davanti a Nadia Delago, che si aggiudica il bronzo in una giornata straordinaria per lo sci italiano. (credit Discovery+) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sofiasfiora la medaglia d’oro nelladi Pechino 2022. L’azzurra conquista la medaglia d’alle spalle della svizzera Corinne Suter e davanti a Nadia Delago, che si aggiudica il bronzo in una giornata straordinaria per lo sci italiano. (credit Discovery+) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Coninews : ? SOFIA E NADIA DA SOGNOOOO ? La discesa olimpica di #Beijing2022 si tinge d'azzurro con l'ARGENTO ?? di Sofia… - ItaliaTeam_it : Che dire, hai fatto di tutto per esserci, sei arrivata pochi giorni fa, ti sei presa uno splendido argento. Sofia… - LiaCapizzi : Sofia, ma cosa hai fatto? P-a-z-z-e-s-c-a L' ARGENTO della Goggia è un'impresa dannatamente emozionante. A 23 gio… - desmostrap : RT @Eurosport_IT: A soli 23 giorni dall'infortunio, Sofia Goggia sale sul podio alle Olimpiadi di Pechino: UN ARGENTO CHE RESTERÀ NELLA STO… - Sara25802788 : RT @Eurosport_IT: ???????? se hai visto la gara in diretta e ?????????? chi vuoi che veda l'argento e il bronzo italiano come prima cosa al suo risv… -