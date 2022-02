Furti | lavoratori in nero e bici ‘truccate’ nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Due persone denunciate, undicielettriche sequestrate e rimozione di fioriere e paletti in ferro utilizzati per ”delimitare” posti auto sulla pubblica strada rimossi. È il bilancio di un servizio ”alto impatto” svolto tra Torre Annunziata (Napoli) e i comuni limitrofi dai carabinieri della compagnia oplontina insieme a quelli del reggimento Campania. Controlli hanno riguardato in particolare leclette elettriche: su 47 mezzi ispezionati grazie alla piattaforma mobile in dotazione alla Motorizzazione Civile, 24 sono risultati irregolari, con sanzioni elevate per quasi 37.000 euro. Undiciinoltre sono state sottoposte a sequestro in quanto risultate modificate rispetto alle caratteristiche originali. Durante le diverse attività, i militari hanno denunciato per furto ...