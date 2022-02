Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 15 febbraio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 15 febbraio 2022), 15, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata si approfondirà la stretta attualità economica e sociale, con un focus sull’obbligo appena entrato in vigore di certificato verde rafforzato per i lavoratori pubblici e privati over 50, una misura che se non rispettata comporterà multe da 600 a 1.500 euro e la sospensione dal servizio e dello stipendio. Nel corso della serata, spazio anche a un’inchiesta su chi specula sulla salute dei pazienti e a un reportage in alcuni Paesi dove non esiste la figura del medico di base. Focus inoltre sulla situazione dell’industria italiana, messa in crisi dal caro energia e dalla burocrazia. E ancora, gli ultimi aggiornamenti sui casi di ...