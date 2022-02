Fabian Ruiz, gelo col Ct della Spagna ma sogna ancora il Mondiale in Qatar (Di martedì 15 febbraio 2022) A Napoli-Barça tiene più di tutti e non solo per le sue origini. Coi catalani ha sempre perso, meno che nella sfida dell’allora San Paolo a febbraio nel 2020. Tre sconfitte rimediate in Liga col Betis. Il punto è che però – come scrive la Gazzetta – l’andaluso del Napoli al cospetto di Pedri, Busquets, Gavi e l’emergente Gonzalez deve dimostrare tutta la sua qualità per riprendersi la Roja. Dopo l’Europeo, tra Ruiz e il ct Luis Enrique è calato il gelo. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia del Napoli, non è stato più convocato in Nazionale. Si sussurrò del fatto che Luis Enrique potesse aver sentito, da Fabian, qualche lamentela di troppo. E proprio l’esplosione dei nuovi talenti della cantera del Barça – Pedri, Gavi, ora pure il 2002 Gonzalez – ha in qualche modo giustificato la scelta del ct. La partita col ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) A Napoli-Barça tiene più di tutti e non solo per le sue origini. Coi catalani ha sempre perso, meno che nella sfida dell’allora San Paolo a febbraio nel 2020. Tre sconfitte rimediate in Liga col Betis. Il punto è che però – come scrive la Gazzetta – l’andaluso del Napoli al cospetto di Pedri, Busquets, Gavi e l’emergente Gonzalez deve dimostrare tutta la sua qualità per riprendersi la Roja. Dopo l’Europeo, trae il ct Luis Enrique è calato il. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia del Napoli, non è stato più convocato in Nazionale. Si sussurrò del fatto che Luis Enrique potesse aver sentito, da, qualche lamentela di troppo. E proprio l’esplosione dei nuovi talenticantera del Barça – Pedri, Gavi, ora pure il 2002 Gonzalez – ha in qualche modo giustificato la scelta del ct. La partita col ...

