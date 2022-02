Eutanasia – Pro Vita & Famiglia contro referendum radicali (Di martedì 15 febbraio 2022) referendum. Pro Vita & Famiglia: «I nostri avvocati alla Consulta per denunciare il “quesito-truffa” dei radicali, che sdogana l’omicidio consenziente di chiunque e per qualsiasi motivo» – «Oggi gli avvocati di Pro Vita & Famiglia sono stati ascoltati dalla Consulta e hanno ribadito le ragioni per cui riteniamo il quesito dei radicali costituzionalmente inammissibile: la vittoria del Sì sconvolgerebbe l’intero ordinamento italiano a tutela del bene Vita, e in particolare delle vite più fragili esposte a ogni sorta di condizionamento. Speriamo che la Corte voglia confermare la sua stessa risalente e consolidata giurisprudenza sull’ammissibilità dei referendum, senza cedere a pressioni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022). Pro: «I nostri avvocati alla Consulta per denunciare il “quesito-truffa” dei, che sdogana l’omicidio consenziente di chiunque e per qualsiasi motivo» – «Oggi gli avvocati di Prosono stati ascoltati dalla Consulta e hanno ribadito le ragioni per cui riteniamo il quesito deicostituzionalmente inammissibile: la vittoria del Sì sconvolgerebbe l’intero ordinamento italiano a tutela del bene, e in particolare delle vite più fragili esposte a ogni sorta di condizionamento. Speriamo che la Corte voglia confermare la sua stessa risalente e consolidata giurisprudenza sull’ammissibilità dei, senza cedere a pressioni ...

