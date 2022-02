Bollettino Covid Ragusa, positivi in calo e nessun morto (Di martedì 15 febbraio 2022) Ragusa – positivi al Covid in calo e nessuna morto nella ultime 24 ore. Lo annunciano i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 15 febbraio 2022. I positivi in totale sono 6097 di cui5979 si trovano in isolamento domiciliare, 85 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 31 nella Rsa di Ragusa e 12 in Foresteria. In aumento il numero dei guariti che sale a 50.424 e il numero dei morti che rimane stabile a 468. Ecco nel dettaglio i dati dei positivi al coronavirus nei vari Comuni della provincia di Ragusa, aggiornati ad oggi 15 febbraio 2022. Covid: positivi nei 12 Comuni iblei 171 Acate 97 Chiaramonte ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 15 febbraio 2022)alinnella ultime 24 ore. Lo annunciano i dati deldell’Asp didi oggi 15 febbraio 2022. Iin totale sono 6097 di cui5979 si trovano in isolamento domiciliare, 85 ricoverati negli ospedali di, Modica e Vittoria, 31 nella Rsa die 12 in Foresteria. In aumento il numero dei guariti che sale a 50.424 e il numero dei morti che rimane stabile a 468. Ecco nel dettaglio i dati deial coronavirus nei vari Comuni della provincia di, aggiornati ad oggi 15 febbraio 2022.nei 12 Comuni iblei 171 Acate 97 Chiaramonte ...

