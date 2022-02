Bob a 2, Pechino 2022: Francesco Friedrich domina anche la terza manche e ora ha in mano l’oro! Baumgartner eliminato (Di martedì 15 febbraio 2022) Francesco Friedrich vede ormai la medaglia d’oro al termine della terza manche del bob a 2 dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, mentre la Germania si appresta a festeggiare addirittura una storica tripletta. Sul budello di Yanqing, infatti, il fuoriclasse tedesco ha ufficialmente messo le cose in chiaro grazie ad una prestazione maiuscola, e ora vanta un margine tranquillizzante in vista dell’ultima discesa. Nella terza manche Francesco Friedrich è andato a stampare il nuovo record del tracciato in 58.99 portando il suo vantaggio a 48 centesimi su Johannes Lochner che non è andato oltre un 59.32 nel suo primo impegno giornaliero. Sale di un gradino, e si porta in terza posizione, l’ennesimo teutonico, ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)vede ormai la medaglia d’oro al termine delladel bob a 2 dei Giochi Olimpici di, mentre la Germania si appresta a festeggiare addirittura una storica tripletta. Sul budello di Yanqing, infatti, il fuoriclasse tedesco ha ufficialmente messo le cose in chiaro grazie ad una prestazione maiuscola, e ora vanta un margine tranquillizzante in vista dell’ultima discesa. Nellaè andato a stampare il nuovo record del tracciato in 58.99 portando il suo vantaggio a 48 centesimi su Johannes Lochner che non è andato oltre un 59.32 nel suo primo impegno giornaliero. Sale di un gradino, e si porta inposizione, l’ennesimo teutonico, ...

