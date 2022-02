Biosphera Genesis | la casa “passiva” che aiuta l’ambiente e la salute umana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biosphera Genesis

Affaritaliani.it

Risultato di dodici anni di ricerca e sperimentazione scientifica in collaborazione con numerosi enti, università e aziende,è un'unità abitativa itinerante e autosufficiente, di 40 ...Risultato di dodici anni di ricerca e sperimentazione scientifica in collaborazione con numerosi enti, università e aziende,è un'unità abitativa itinerante e autosufficiente , di ...Sport - La divisione italiana del brand inglese rinnova la sua collaborazione con Aktivhaus sostenendo il progetto di un modulo abitativo sostenibile focalizzato sul benessere .... Un'azienda ...Che cos'è Biosphera Genesis Risultato di dodici anni di ricerca e sperimentazione scientifica in collaborazione con numerosi enti, università e aziende, Biosphera Genesis è un'unità abitativa ...