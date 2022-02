BioShock | Netflix annuncia il film basato sull' omonimo videogioco

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ildiventerà unha infatti confermato che produrrà l'adattamento cinematografico dell'opera videoludica.hato la produzione di, un, tra i più amati di sempre. Il gigante dello streaming e lo sviluppatore di giochi Take Two Interactive hanno lavorato ad un accordo sui diritti dello schermo per quasi un anno. Dopo tante voci e progetti mai decollati del tutto, finalmente ancheavrà un proprio adattamento cinematografico. Sempre più spesso, infatti, le opere videoludiche trovano spazio sul grande schermo e, a quanto pare, anche i fan diavranno ...