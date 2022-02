Balneari | bozza | norma contro caro ombrellini | su concessioni ' pesano' prezzi e qualità servizi**

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Tenere in "adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, dellae delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili". E' questa la cosiddettail 'ombrelloni' contenuta nell'emendamento sullebalneari all'esame del Cdm.

Lo prevede la bozza dell'emendamento al disegno di legge per il mercato e la concorrenza in materia di concessioni demaniali - che riguardano anche i balneari - sul tavolo del Cdm appena cominciato. E' quanto prevede la bozza della proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime all'esame del Consiglio dei ministri. Secondo quanto filtrato al momento dalla bozza della riforma, le concessioni balneari non saranno "eterne" e la proroga rimarrà solo fino al 2023: spiega l'ANSA, si seguirà l'iter decreto dalla ...