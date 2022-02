Alex Belli si inginocchia davanti a Soleil, ma Delia s’infuria: “Non toccarla” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il gesto di Alex Belli fa infuriare Delia A quanto pare il ritorno di Alex Belli nella Casa del GF Vip ha già creato scompiglio tra i vipponi, soprattutto tra Soleil Sorge e Delia Duran. Un gesto dell’attore nelle scorse ore verso l’influencer ha fatto piuttosto infuriare la venezuelana, che ha sbottato contro il marito. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il gesto difa infuriareA quanto pare il ritorno dinella Casa del GF Vip ha già creato scompiglio tra i vipponi, soprattutto traSorge eDuran. Un gesto dell’attore nelle scorse ore verso l’influencer ha fatto piuttosto infuriare la venezuelana, che ha sbottato contro il marito. L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - luvjessfairy : RT @Flavia_InTheSky: io che fuggo da alex belli nelle regie #gfvip - luvjessfairy : RT @lovingjeru: Lady non puoi far rientrare Alex Belli così la porta via? JESSICA ?? #jeru #GFVIP - luvjessfairy : RT @CarlaSmile4: 'Anche con Jessica stai facendo una brutta figura.' #jeru #gfvip ALEX BELLI grazie. Non avrei mai pensato di dirlo. GRAZ… -