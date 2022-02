Adani su de Vrij | ‘Calo evidente | ecco perché fa fatica’

Advertising

infoitsport : Adani: «Inter, de Vrij fatica. Fisico diverso dagli altri 2. Lautaro Martinez…» - internewsit : Adani: «Inter, de Vrij fatica. Fisico diverso dagli altri 2. Lautaro Martinez...» - -

Ultime Notizie dalla rete : Adani Vrij

Calciomercato.com

Commenta per primo Dagli studi della Domenica Sportiva , l'ex difensore dell'Inter, Lele, analizza tutti gli errori della difesa nerazzurra che hanno portato al secondo gol di Giroud. ... De...... Ferrara, Toni e Vieri nelle vesti di Ambassadors di Lega Serie A, oltre ad Abbiati,, Amoruso,... LE PROBABILI FORMAZIONI INTER (3 - 5 - 2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De, 95 Bastoni; 2 ...Daniele Adani, sulla Bobo Tv, ha parlato del periodo negativo di de Vrij all’Inter. Secondo l’ex giocatore, è anche una questione di fisico. Poi una considerazione su Lautaro Martinez. SCONTRO DIRETTO ...Bastoni è lungo e leggero, Skriniar tosto ed esplosivo. De Vrij se non è in forma è pesante, con un Osimhen di turno fa fatica. Dagli infortuni, lui non è entrato così brillante e sta sbagliando ...