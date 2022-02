(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lele, ex giocatore di Inter e Fiorentina ed ora noto opinionista, ha rilasciato alcune commoventi dichiarazioni riguardo El Pibe de oro a Canale 8. L’opinionista è sempre stato un grande estimatore die difatti non hai mai nascosto il suo amore e la sua gratitudine verso colui che è considerato da molti ilgiocatore della storia del calcio. LeleAnche questa volta, in questo breve intervento ha ribadito cosa rappresentaper lui. Le commoventi parole diuna. Ogni giorno penso a lui, alle sue battaglie e mi rendono un uomo. Uomini liberi e temuti per questa libertà“.

Advertising

Spazio_Napoli : Adani commovente: “Grazie a Maradona sono una persona migliore” - areanapoliit : #Adani commovente: 'Grazie a #Maradona sono una persona migliore' -

Ultime Notizie dalla rete : Adani commovente

AreaNapoli.it

Commenta per primo Nel corso della diretta sulla BoboTv, Leleparla della Juve: 'Juve e Inter hanno le rosi più forti del campionato e questo è risaputo. ...tutti e Morata è statoper ...Commenta per primo L'ex calciatore e attuale commentatore Lele, presente come da abitudine alla Bobo TV , il Twitch di Christian Vieri , commenta così la ...tutti e Morata è statoper ...Uomini liberi e temuti per questa libertà", parole commoventi e ricche di significato che testimoniano come Adani sia ancora devoto al Pibe de Oro. Nel giorno della morte del campione argentino Adani ...E' di questo parere Lele Adani, che dopo aver più volte criticato il gioco della ... Vlahovic poi ha trascinato tutti e Morata è stato commovente per come ha giocato e come si comporta". Al contrario, ...