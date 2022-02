Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 17:15 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 17.05GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DAASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORD ANULARE DI Roma CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE IN INTERNA TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SU VIA NOMENTANA DAL RACCORDO A ACOLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA CODE SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA E ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI PERMANGONO I RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DA VIA MONTEROSI AL RACCORDO, IN USCITA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI NON ACCENNANO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022)DEL 14 FEBBRAIOORE 17.05GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DAASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORD ANULARE DICODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD ANCHE IN INTERNA TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SU VIA NOMENTANA DAL RACCORDO A ACOLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA CODE SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA E ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI PERMANGONO I RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DA VIA MONTEROSI AL RACCORDO, IN USCITA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI NON ACCENNANO ...

romamobilita : #Roma #viabilità Via Borgarello, via Cogliate e via Bereguardo, ripristinata la 998. Era deviata per un problema su… - romamobilita : #Roma #viabilità Al Torrino, intervento sulla rete dei sottoservizi telefonici di viale Camillo Sabatini, altezza c… - romamobilita : #Roma #viabilità Ai Parioli, da mercoledì e sino al 24 febbraio, potature a via dell'Agonistica. Previsti divieti d… - romamobilita : #Roma #viabilità Mercoledì, dalle 9 alle 13, manifestazione a piazza Bocca della Verità. Divieti di sosta sulla piazza. - romamobilita : #Roma #viabilità Domani dalle 10 alle 12, a largo Bernardino da Feltre, presidio davanti al ministero dell'Istruzio…

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incidente grave sulla E45, chiusa la corsia in direzione Foligno: mezzo pesante intraversato, traffico bloccato (le ...è temporaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Roma) dove si registrano rallentamenti tra Collestrada e Ponte San Giovanni. Ecco come cambia la viabilità: ...

Anas: incidente sulla E45 a Ponte San Giovanni Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano.e diretti sulla E45 è chiuso l'innesto in direzione Cesena (uscita obbligatoria in direzione Roma).

