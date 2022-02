Via a Monreale alle istanze Bonus Maternità e Nucleo Familiare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Comune di Monreale pubblica un avviso per ricevere il Bonus per Maternità e Nucleo Familiare. “Pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Monreale comune.Monreale.pa.it l’avviso per l’assegnazione e l’ottenimento dell’assegno di Maternità e Nucleo Familiare per l’anno 2022”. A renderlo noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’Assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo. I cittadini (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Comune dipubblica un avviso per ricevere ilper. “Pubblicato sul sito Istituzionale del Comune dicomune..pa.it l’avviso per l’assegnazione e l’ottenimento dell’assegno diper l’anno 2022”. A renderlo noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’Assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo. I cittadini (live.it)

monrealeatoday : Via a Monreale alle istanze Bonus Maternità e Nucleo Familiare - - MonrealeNews : Operazione congiunta carabinieri-Polizia Municipale. Quattromila euro circa l’ammontare delle sanzioni - MonrealeNews : L’inconveniente si è verificato in via SM 22. Dal gruppo Comitato cittadino San Martino delle Scale: “Ogni giorno g… - infoitinterno : Monreale, torna l’illuminazione pubblica in via Ponte Parco - monrealeatoday : Monreale, torna l'illuminazione pubblico in via Ponte Parco - -