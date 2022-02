Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 14/02/22 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Uomini e Donne è sicuramente uno dei guilty pleasure per antonomasia. Nonché uno dei più utili, se si vuole migliorare la propria autostima. Tu ti sintonizzi alle 14.45 su Canale 5 e già sai che ti sentirai una persona migliore, e per un sacco di valide ragioni tra l’altro. Perché di certo non sei abituato a fare la vittima piangendoti addosso (a secco, ça va sans dire) quanto Gemma Galgani. Oppure perché non sfracassi la minch*a alla gente pretendendo di videoChiamarla all’una di notte come Ida Platano. Perché non spu**ani confessioni che ti sono state fatte in via confidenziale solo per i tuoi porc* comodi come Armando Incarnato. O perché non ti dai ai traffichini come un Biagio Di Maro qualunque, e il conto al ristorante lo paghi cash e non a suon di mozzarelle, per esempio. Ci sono un’infinità di motivi per cui quello studio ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 febbraio 2022)è sicuramente uno dei guilty pleasure per antonomasia. Nonché uno dei più utili, se si vuole migliorare la propria autostima. Tu ti sintonizzi alle 14.45 su Canale 5 e già sai che ti sentirai una persona migliore, e per un sacco di valide ragioni tra l’altro. Perché di certo non sei abituato a fare la vittima piangendoti addosso (a secco, ça va sans dire) quanto Gemma Galgani. Oppure perché non sfracassi la minch*a alla gente pretendendo di videomarla all’una di notte come Ida Platano. Perché non spu**ani confessioni che ti sono state fatte in via confidenziale solo per i tuoi porc* comodi come Armando Incarnato. O perché non ti dai ai traffichini come un Biagio Di Maro qualunque, e il conto al ristorante lo paghi cash e non a suon di mozzarelle, per esempio. Ci sono un’infinità di motivi per cui quello studio ...

