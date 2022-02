Una vita anticipazioni: Antonito non si rassegna, troverà una cura per curare Lolita? (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ stato straziante vedere Lolita comprendere che le resta ben poco da vivere…La moglie di Antonito è distrutta: avrebbe voluto vedere il suo piccolo crescere e invece a quanto pare, i suoi giorni sono contati. Ma è davvero possibile che non esista una cura per la sua malattia? Antonito a quanto pare non si vuole arrendere…E le anticipazioni di Una vita ci rivelano proprio quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Domani, 15 febbraio 2022, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1328 di Acacias 38. Natalia, come avrete visto, non regge più le trovate di Susana, che invita tutti a boicottare gli stranieri. Genoveva porta via dalla strada la ragazza prima che possa avere una reazione della quale potrebbe pentirsi…Soledad sospetta di Aurelio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ stato straziante vederecomprendere che le resta ben poco da vivere…La moglie diè distrutta: avrebbe voluto vedere il suo piccolo crescere e invece a quanto pare, i suoi giorni sono contati. Ma è davvero possibile che non esista unaper la sua malattia?a quanto pare non si vuole arrendere…E ledi Unaci rivelano proprio quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Domani, 15 febbraio 2022, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1328 di Acacias 38. Natalia, come avrete visto, non regge più le trovate di Susana, che intutti a boicottare gli stranieri. Genoveva porta via dalla strada la ragazza prima che possa avere una reazione della quale potrebbe pentirsi…Soledad sospetta di Aurelio ...

