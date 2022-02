Udinese - Salernitana si deve giocare | accolto il ricorso granata

(Di lunedì 14 febbraio 2022), non disputata il 21 dicembre per i tanti positivi nel club, si dovrà. La Corte Sportiva di appello ha infattioggi ildellacontro la ...

, non disputata il 21 dicembre per i tanti positivi nel club granata, si dovrà giocare. La Corte Sportiva di appello ha infatti accolto oggi il ricorso dellacontro la ...La Corte sportiva d'appello della FIGC ha dato torto alla Lega Serie A e ha ribaltato il verdetto del Giudice Sportivo su: la partita dovrà essere giocata. Questo causa una variazione nell'assegnazione dei punti, e allaandrà restituito quel punto in classifica. Dunque i campani salgono ...La Corte Federale si è espressa in merito ai ricorsi presentati da Inter e Udinese: "Accolto il ricorso della Salernitana, respinti quelli presentati da Inter ed Udinese: sono queste le decisioni ...Ai campani viene tolto anche il punto di penalizzazione: la Salernitana sale ora a 13 punti in classifica, l’Udinese scende a 24 La Corte federale cambia tutto: accoglie il ricorso presentato dalla ...