Studente di 16 anni muore durante lo stage in un incidente stradale: era a bordo del furgoncino della ditta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage programmato nell’ambito di un corso professionale della Regione Marche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di 16è morto in unnelle Marche: era adi un furgone di unadi termo-idraulica presso cui stava facendo unoprogrammato nell’ambito di un corso professionaleRegione Marche. L'articolo .

